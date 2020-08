CALCIOMERCATO – Brahim Diaz arriva in settimana / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’acquisto di Sandro Tonali, il Milan è pronto a chiudere anche un altro affare in entrata: sempre più vicino infatti Brahim Diaz, talento spagnolo classe 1999 del Real Madrid. C’è già l’accordo col giocatore ed è molto vicino quello tra club. Si discute sulla modalità del prestito: i rossoneri lo vorrebbero con diritto di riscatto, mentre le Merengues insistono per il prestito secco o con il diritto di recompra. Nella video news tutti i dettagli sulla trattativa. L’arrivo di Brahim Diaz è previsto per il corso di questa settimana.

