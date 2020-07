CALCIOMERCATO – Borussia Dortmund, preso il talento Bellingham | Video

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Il Borussia Dortmund ha ufficializzato in mattinata l’arrivo del centrocampista offensivo inglese Jude Bellingham, classe 2003, dal Birmingham City: il ragazzo ha firmato un contratto pluriennale ed indosserà la maglia numero 22 del BVB.

Il club tedesco lo ha presentato, sui propri canali social ufficiali, con questo video spettacolare nel quale alcuni calciatori della formazione giallonera, infatti, per omaggiare il suo acquisto, si sono cimentati a cantare, ironicamente, ‘Hey, Jude!‘ dei Beatles. Non c’è che dire: simpatico benvenuto per il nuovo compagno di squadra!