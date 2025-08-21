Calciomercato Bologna: alla scoperta di Rowe, erede di Ndoye | VIDEO

Jonathan Rowe, obiettivo di calciomercato del Bologna, è un esterno offensivo inglese di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il video

Jonathan Rowe, esterno inglese dell'Olympique Marsiglia di 22 anni, ha dato l'assenso al trasferimento al Bologna in questo calciomercato estivo. Sarà lui l'erede di Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest (e subito in gol nella prima di Premier League). Da quella volta a Wembley come raccattapalle di Inghilterra-Brasile alla lite con Adrien Rabiot all'OM, ecco la sua storia e cosa potrà dare a Vincenzo Italiano in questo video di 'GazzettaTV'