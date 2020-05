CALCIOMERCATO – Boga ricambia: valutazioni in corso / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan inizia a lavorare al prossimo mercato, che si aprirà preliminarmente il primo giugno. Uno dei nomi caldi nelle ultime ore è certamente quello di Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo, che si è messo in mostra con una stagione di ottimo livello. Il Milan ha chiesto informazioni e il prezzo è fissato in 20 milioni, non trattabili. La stessa cifra potrebbe pagarla il Chelsea per ricomprarlo. Anche Boga però è molto interessato al Milan. Nel video le ultime. Per le parole dell’agente LEGGI LA NOTIZIA >>>

