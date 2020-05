CALCIOMERCATO – Bobic: “Terremo Andrè Silva. E Rebic…” / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – In extremis, la scorsa estate, il Milan e l’Eintracht Francoforte hanno concluso un’operazione di scambio prestiti biennali: Ante Rebic in rossonero e André Silva in Germania. Entrambi sembrano essersi ambientati abbastanza bene. Forse il croato ci ha messo un po’ di più, ma è poi esploso maggiormente; mentre il portoghese ha iniziato subito bene e si è confermato a un rendimento positivo per tutto il tempo. Entrambi vogliono essere riscattati dalle rispettive squadre e probabilmente si è già iniziato a parlare. Fredi Bobic, direttore tecnico del club tedesco, oggi ha confermato questa volontà. Nella video news le frasi chiave. Per tutte le sue parole LEGGI LA NOTIZIA >>>

