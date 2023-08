Kane: “Bayern Monaco, il passaggio giusto per la mia carriera” | VIDEO

Harry Kane ha lasciato il Tottenham per il Bayern Monaco: contratto di quattro anni per il bomber inglese. Ecco le sue prime dichiarazioni

Harry Kane, classe 1993, ha lasciato il Tottenham per il Bayern Monaco. Contratto di quattro anni, con scadenza 30 giugno 2027, per il bomber inglese e 120 milioni di euro (bonus inclusi) nelle casse degli 'Spurs'. Ecco, in questo video, le sue dichiarazioni di Kane come attaccante del Bayern e sulle motivazioni che l'hanno portato a questo cambiamento radicale nella propria vita