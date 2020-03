Calciomercato – Barcellona, clamoroso: Griezmann è già in vendita

ULTIME NOTIZIE– Interessante notizia di calciomercato (extra Milan) dalla Spagna. Appena un anno dopo il suo arrivo, Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato. A riferirlo è ‘Sport’, che fa sapere come in casa blaugrana non si scarti nessuna opzione e titola così: “Griezmann sul mercato”.

Il club catalano potrebbe cercare un acquirente la prossima estate per rientrare, almeno in parte, dell’investimento monstre di 120 milioni di euro. Un affare per l’Atletico Madrid, meno – quindi – per il Barcellona, non soddisfatto dal rendimento del giocatore, con 8 gol e 4 assist all’attivo in 26 presenze, quasi tutte da titolare. Sul francese ci sono già le big d’Europa. Attenzione anche all’Inter, nel caso in cui Lautaro Martinez accettasse la corte del Barcellona. PER LE ALTRE NEWS DI CALCIOMERCATO CLICCA QUI >>>