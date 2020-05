CALCIOMERCATO – Baby doppio colpo: Kalulu e Benkhedim / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan di Ralf Rangnick, ormai è chiaro, si baserà moltissimo sui giovani talenti. La rete di osservatori è grandissima e due nomi sono stati subito segnalati. Il primo è quello di Pierre Kalulu, difensore classe 2000 considerato tra i prospetti più importanti del calcio mondiale. Di proprietà del Lione, è in scadenza di contratto. I francesi stanno facendo di tutto per farlo rinnovare, ma il pressing del Milan è importante. Il secondo nome è quello di Bilal Benkhedim, centrocampista classe 2001 del Saint-Etienne. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

