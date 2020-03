VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Continua la carriera in giro per l’Europa di Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese, dopo essere passato all’Arsenal nel gennaio 2018, è pronto a cambiare nuovamente aria in estate. Cresciuto nel Milan, era stato vicinissimo a tornarci nel 2017. Ora la squadra più vicina e interessata sembra essere l’Inter. I rossoneri di Ivan Gazidis faranno un tentativo. Le ultime nella video news.

