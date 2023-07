Atalanta, presentato Kolasinac: “Non vedo l’ora di iniziare” | VIDEO

Sead Kolasinac ha firmato per due anni (con opzione sul terzo) con l'Atalanta. Ecco le sue prime parole da calciatore dei nerazzurri

Sead Kolasinac, classe 1993, in passato accostato anche al Milan, si è svincolato dall'Arsenal e ha firmato per due anni (con opzione sulla terza stagione) per l'Atalanta. Il terzino sinistro bosniaco, nell'ultima stagione in prestito all'Olympique Marsiglia, è stato presentato ieri come nuovo calciatore nerazzurro. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni