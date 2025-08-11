PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Atalanta, Muniz o Mateta per il dopo Retegui | VIDEO
Calciomercato Atalanta, Muniz o Mateta per il dopo Retegui | VIDEO
Il brasiliano Rodrigo Muniz (Fulham) e il francese Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) sono obiettivi di calciomercato dell'Atalanta
Dopo l'addio di Mateo Retegui - volato in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah - l'Atalanta cerca, in questo calciomercato estivo, un sostituito da affiancare o alternare a Gianluca Scamacca, ormai rientrato a pieno regime. La dirigenza nerazzurra è volata a Londra per proseguire i contatti con gli entourage di Rodrigo Muniz, brasiliano classe 2001 del Fulham, e Jean-Philippe Mateta, francese classe 1997 del Crystal Palace, fresco di trionfo in FA Cup con le 'Eagles'. Profili diversi, ma entrambi adatti al gioco di Ivan Jurić, con il primo al momento in lieve vantaggio sul secondo. Guarda il video