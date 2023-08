Ecco perché De Ketelaere e Scamacca ripartono dall’Atalanta | VIDEO

Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca hanno scelto l'Atalanta per ripartire dopo una stagione fortemente negativa. I motivi nel video

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha piazzato due ottimi colpi in attacco in questa sessione estiva di calciomercato. La 'Dea', infatti, ha preso Charles De Ketelaere dal Milan e Gianluca Scamacca dal West Ham. Entrambi sono reduci da una stagione fortemente negativa. Ma perché tutti e due, nonostante le tante offerte, hanno scelto proprio gli orobici per ripartire? I motivi in questo video della redazione di 'GazzettaTV'