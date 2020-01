VIDEO ATALANTA – L’Atalanta ha chiuso con il botto un 2019 storico. la vittoria contro il Milan per 5-0 ha certificato ancora una volta la dimensione di una squadra ormai da considerare come una grande. Sono molti i movimenti in entrata e in uscita per i bergamaschi. Tra i pensieri quello più affascinante è il ritorno di Mattia Caldara. Suggestione che si trasformerà in trattativa?

