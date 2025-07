Calciomercato: Arsenal, preso Gyökeres. La formazione fa paura | VIDEO

L'Arsenal ha messo a segno un gran colpo in questo calciomercato estivo prelevando Viktor Gyökeres dallo Sporting Lisbona. Il video

L'Arsenal ha già speso circa 230 milioni sul calciomercato estivo, di cui 63,5 (più bonus) per Victor Gyökeres, il centravanti vero che mancava a Mikel Arteta. Davide Chinellato, corrispondente londinese per 'La Gazzetta dello Sport', racconta in questo video come giocheranno i 'Gunners' nella stagione 2025-2026, dove cercheranno di portare a casa il titolo di campioni della Premier League che manca dal 2004. Oltre a Gyökeres, che indosserà la maglia numero 14 che fu di Thierry Henry, c'è una rosa molto più profonda: tra le alternative ai titolari spiccano il nostro Riccardo Calafiori, Kai Havertz e un altro nuovo acquisto, l'ex Chelsea Noni Madueke