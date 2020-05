VIDEO – Sergio ‘El Kun’ Aguero via dal Manchester City? Non è affatto una certezza, ma sicuramente è una possibilità. Il contratto dell’attaccante argentino scadrà nel 2021 e ancora non c’è l’accordo con il club inglese sul rinnovo. Lo stesso giocatore, in diretta Instagram, non ha escluso l’ipotesi di lasciare la Premier League in futuro. Ecco la sua ammissione.

