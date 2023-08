Calciomercato – Gli acquisti di Milan e Inter nell’estate 2023 | VIDEO

Milan e Inter club protagonisti di questo calciomercato estivo: 19 acquisti in due, 200 milioni di euro di spesa. Caccia al 20° Scudetto

Il Milan di Gerry Cardinale e l'Inter di Steven Zhang club sicuri protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Finora, infatti, le milanesi hanno effettuato 19 acquisti in due (9 i rossoneri, 10 i nerazzurri) con quasi 200 milioni di euro di spesa (gran parte della società del fondo RedBird). Per entrambe le squadre, in questa stagione, è caccia al 20° Scudetto, quello della seconda stella. Il resoconto in questo video della redazione di 'GazzettaTV'