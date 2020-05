CALCIOMERCATO – Accordo vicino: arriva un campione! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan vuole essere protagonista nuovamente e il progetto giovani non esclude una squadra vincente. L’importante è saper scegliere i giocatori giusti. Ci sono tantissimi giovani che hanno già messo in mostra un talento cristallino e che sono destinati a diventare dei grandissimi campioni. Uno di questi è certamente Florentino, centrocampista del Benfica, classe 1999 che ha già una clausola rescissoria da 120 milioni. Il Milan lo ha messo nel mirino e sta facendo di tutto per non farselo sfuggire. Ci aveva già provato a gennaio, senza successo. Ora però sembra sia stato raggiunto un principio d’accordo con il club portoghese: prestito con diritto o obbligo di riscatto. Da stabilire ancora nel dettaglio la cifra. I rossoneri avevano proposto anche Paquetà, ma lo stipendio del brasiliano è troppo alto per il Benfica. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

