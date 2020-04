CALCIOMERCATO – 20 milioni e arriva il terzino destro / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Sarà un’estate molto calda per il mercato del Milan. I rossoneri sono a caccia di rinforzi sulla fascia destra, visto che sia Davide Calabria che Andrea Conti non hanno convinto a pieno nel corso di questa stagione. Almeno uno dei due sarà ceduto e al suo posto arriverà quello che dovrebbe essere il nuovo titolare.

Si proverà a seguire il modello Theo Hernandez: profilo giovane e di talento, senza pagarlo troppo. Il nome caldo è quello di Emerson, brasiliano in prestito al Real Betis dal Barcellona. Classe 1999, si è messo in luce quest’anno. I blaugrana vorrebbero lasciarlo ancora in prestito, ma per 18 milioni possono pensare a una cessione. Nella video news le ultime. Per altre informazioni… LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓