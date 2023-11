Anni di pena, ammende, riduzioni: le norme anti-scommesse | VIDEO

Ecco cosa prevedono, nel dettaglio, le norme per il contrasto delle scommesse sportive: ci sono due tipi di accordo con la Procura. Il video

L'indagine della Procura di Torino sulle scommesse sportive piazzate su piattaforme illegali ha coinvolto, nell'ultimo periodo, Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali: questi ultimi due sono stati già squalificati. Ora l'inchiesta si sta estendendo: indagato anche Alessandro Florenzi, giocatore del Milan, per la violazione dell'articolo 4 della Legge 401 del 1989. Ecco, nel video di 'GazzettaTV', come funzionano le norme per il contrasto delle scommesse nel mondo del calcio