Il Cagliari torna in Serie A: Ranieri eroe dei social | VIDEO

Bari-Cagliari, finale playoff per la promozione in Serie A, è finita 0-1 con un gol di Leonardo Pavoletti al 94'. Claudio Ranieri in lacrime

Dopo l'1-1 maturato tre giorni fa in Sardegna, il Cagliari di Claudio Ranieri era chiamato a vincere, allo stadio 'San Nicola' di Bari contro i galletti di Michele Mignani, per centrare la promozione in Serie A dopo appena una stagione di purgatorio. Il successo è arrivato al 94' grazie a un bellissimo gol di Leonardo Pavoletti. Nel video della redazione di 'GazzettaTV' le reazioni social per i'impresa dei rossoblu, che porta la firma di Ranieri