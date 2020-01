VIDEO MILAN – Alla vigilia dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, ha parlato come di consueto in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha toccato diversi temi, ponendo obiettivi in vista di Cagliari-Milan e soffermandosi su Zlatan Ibrahimovic e sul momento dei sardi. Ecco le sue parole in questa video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android