CAGLIARI-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri sono ancora primi in classifica, nonostante le tante assenze. Anche lunedì sera, alla Sardegna Arena, il Milan dovrà fare a meno di molti dei suoi principali uomini. Forse qualcuno riuscirà a recuperare per la panchina, mentre torna dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic al posto di Rafael Leao che è stato squalificato. Nella video news scopriamo la probabile formazione di Stefano Pioli per il Monday Night.

