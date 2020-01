VIDEO MILAN – C’è Zlatan Ibrahimovic, ma il resto della squadra non ancora. I rossoneri, proprio quando sembravano aver trovato la quadra, sono ricaduti in una profonda crisi. La squadra di Stefano Pioli non segna e non vince da ormai tre partite. Un’eternità. E sabato, per l’ultimo match del girone d’andata, ci sarà Cagliari-Milan. Ecco la preview del match in questa video news.

