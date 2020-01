VIDEO MILAN – Una grande vittoria oggi in Cagliari-Milan per la squadra rossonera. Una vittoria firmata Zlatan Ibrahimovic. Su Twitter, il tifoso rossonero DJ Ringo ha pubblicato un video con elogi allo svedese da parte dei commentatori Sky. Questo il suo commento invece: “Ibra! 2-0! Beh per esser vecchio, lento, brasato e inutile non male! Si ricomincia da qui impegniamoci”.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android