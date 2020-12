Milan, le parole di Cafu sulla squadra di Pioli

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Marcos Cafu, classe 1970, ex terzino rossonero, ha parlato del magic moment che vive il Milan di Stefano Pioli in questo 2020. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Cafu sul Milan in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.