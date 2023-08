Bayern, Kane ha debuttato in Bundesliga con un gol e un assist | VIDEO

Un gol e un assist per Harry Kane in Werder Brema-Bayern Monaco 0-4, prima giornata della Bundesliga 2023-2024: ecco gli highlights nel video

Debutto da sogno per Harry Kane in Bundesliga. In occasione di Werder Brema-Bayern Monaco, prima giornata del campionato 2023-2024 in Germania, terminata 0-4 per i campioni in carica, il centravanti inglese si è reso protagonista assoluto. Ha prima servito a Leroy Sané l'assist per il gol del vantaggio del Bayern; quindi, nella ripresa, ha messo in ghiaccio il risultato con la rete del raddoppio. Sempre di Sané e di Mathys Tel le altre due reti dei bavaresi. Rivediamo tutto il meglio di Kane in questo video