VIDEO MILAN – Una vittoria brutta, sofferta, ma pur sempre una vittoria. Importante, pesante. Anzi, ancor più pesante così. Non brillano i rossoneri, ma Brescia-Milan finisce 0-1. Decide ancora una volta Ante Rebic. Non benissimo Zlatan Ibrahimovic, ma sua la giocata che porta al gol. Ecco in questa video news i top e i flop rossoneri del match.

