VIDEO MILAN – Al termine di Brescia-Milan, partita vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Ante Rebic, in conferenza stampa Stefano Pioli ha sottolineato come ora la squadra riesca a uscire da momenti di difficoltà anche grazie a una mentalità completamente diversa rispetto a qualche settimana fa. Questa forse la vera dimostrazione sulla svolta del Milan. Le sue parole nel video.

