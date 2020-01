VIDEO MILAN – Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Brescia-Milan, gara terminata 0-1 a favori dei rossoneri grazie alla rete di Rebic. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Certo che abbiamo un occhio sulla classifica, siamo il Milan e quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo. Dobbiamo rivedere cosa non stiamo facendo bene e andare avanti”.

