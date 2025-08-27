Brasile, Ancelotti show in portoghese. “Neymar? Credo che …” | VIDEO

Bella conferenza stampa, quella di Carlo Ancelotti, CT del Brasile, in vista delle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Tempo di convocazioni, sulla panchina del Brasile, per il CT Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha annunciato i 25 giocatori che affronteranno Cile e Bolivia nei due match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tanti esperimenti, considerando che i verdeoro sono già qualificati, e soprattutto diverse esclusioni eccellenti, come quelle di Vinícius Júnior, Rodrygo e Neymar. L'ex allenatore del Real Madrid ha commentato così le sue scelte, scherzando anche sul suo rapporto con l'esterno del Santos.