ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Conosciamo meglio, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, Brahim Díaz. Classe 1999, Brahim Díaz è un fantasista spagnolo di origine marocchine. Il Milan lo ha preso in prestito dal Real Madrid. Brahim Díaz, maglia numero 21 sulle spalle, ha fatto ieri sera il suo esordio in maglia rossonera, subentrando al 70′ di Milan-Monza.