Brahim, che fai? Siparietto con Hauge e la tentata intervista | VIDEO

Brahim, che fai? Siparietto con Hauge e la tentata intervista

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Al termine della gara vinta dal Milan 4-2 contro il Celtic, simpatico siparietto tra Brahim Diaz e Jens Petter Hauge. Sul profilo Tik Tok del club rossonero viene immortalato il momento in cui lo spagnolo e il norvegese sono presenti entrambi in zona mista per le interviste al termine della gara. I due si abbracciano, ridono e scherzano con Brahim che fa finta di intervistare l’ex Bodo/Glimt.

