Bove: “Futuro da allenatore? Vediamo. Io vorrei giocare ancora” | VIDEO

Edoardo Bove, centrocampista della Roma in prestito alla Fiorentina, non potrebbe più giocare in Serie A per via delle sue condizioni

Si è tenuto qualche giorno fa l'evento di inaugurazione di Casa Viola, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, fortemente voluto da Leandro Leonardi ed Edoardo Bove, che mira a offrire un ambiente sano, inclusivo e qualificato per la formazione calcistica, ma non solo, dei giovani. A margine dell'evento, il calciatore della Roma in prestito alla compagine toscana fino al prossimo 30 giugno ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Guarda il video