Borussia Dortmund-Milan, Reijnders cambia ruolo. E Pulisic … | VIDEO

Domani sera Borussia Dortmund-Milan: in regia ci sarà Tijjani Reijnders. L'americano Christian Pulisic emozionato: è ex della partita

Domani sera, alle ore 21:00, al 'Signal Iduna Park' ci sarà Borussia Dortmund-Milan, seconda partita del Gruppo F della Champions League 2023-2024. In cabina di regia, per il Diavolo, ci sarà Tijjani Reijnders. L'olandese, dunque, non giocherà mezzala come di consueto, ma si sposterà più nel vivo del gioco. L'americano Christian Pulisic emozionato: è ex della partita, avendo giocato a Dortmund dalle giovanili al 2019. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le ultime da Milanello sui rossoneri