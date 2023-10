Borussia Dortmund-Milan, il corteo della Curva Sud | PM Video

Ecco il corteo della Curva Sud a poche ore dal calcio d'inizio del match di Champions League Borussia Dortmund-Milan

Nella giornata odierna si giocherà, alle ore 21:00, il match valido per la seconda giornata di Champions League tra Borussia Dortmund e Milan. La Curva Sud, giunta nella città tedesca di Dortmund nel pomeriggio, si trova in corteo in vista del match. Ecco il video realizzato dal nostro inviato Stefano Bressi