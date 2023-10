Borussia Dortmund-Milan 0-0, gli highlights della partita | VIDEO

Il Milan pareggia sul campo del Borussia Dortmund per 0-0 non riuscendo a segnare nonostante le ottime occasione del secondo tempo

La squadra di Pioli non va mai in affanno contro il Borussia, cresce alla distanza e nel finale spreca alcune buone occasioni. Il 25 ottobre la sfida al Psg. Il Milan pareggia sul campo del Borussia Dortmund per 0-0 non riuscendo a segnare nonostante le ottime occasione del secondo tempo. Ecco la sintesi dai colleghi di Gazzetta TV