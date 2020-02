Borussia Dortmund, gol pazzesco dell’ex juventino Emre Can

VIDEO DALL’ESTERO – Emre Can, classe 1994, centrocampista tedesco ceduto a gennaio al Borussia Dortmund, è andato in rete con un destro a giro da oltre 25 metri alla sua prima gara da titolare in Bundesliga con i gialloneri. Peccato, però, per il BVB che la prodezza di Emre Can non sia servita alla squadra di Lucien Favre per vincere alla ‘BayArena‘ di Leverkusen. Bayer-Dortmund, infatti, è terminata con un pirotecnico 4-3 per le ‘Aspirine‘.

