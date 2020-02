VIDEO DALL’ESTERO – Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato così, in conferenza stampa, della prova di Erling Braut Haaland in Champions League contro il PSG: per il bomber norvegese, classe 2000, due gol, decisivi nel 2-1 dei tedeschi contro i transalpini dell’ex Thomas Tuchel, ma anche tanto lavoro difensivo. Queste le dichiarazioni di Favre su Haaland nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

