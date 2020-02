VIDEO NEWS – Con la rete segnata ieri sera in Coppa di Germania contro il Werder Brema, Erling Haaland è salito a quota 8 gol in 4 gare col Borussia Dortmund. Impatto devastante per l’attaccante norvegese ex Salisburgo.

