Bologna, tifosi in delirio: “Thiago Motta, portaci in Europa!” | VIDEO

Tanti tifosi del Bologna si sono ritrovati a Casteldebole per festeggiare il successo esterno in casa della Lazio. Ecco il video

Dopo la vittoria per 2-1 in casa della Lazio, tanti tifosi del Bologna si sono ritrovati al centro allenamenti di Casteldebole per festeggiare lo straordinario momento dei rossoblù, che sono in piena corsa per un posto in Champions League: fumogeni e cori, in particolare per l'allenatore Thiago Motta. Ecco il video