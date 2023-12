Bologna, Thiago Motta: “I nostri tifosi hanno il diritto di sognare” | VIDEO

Domani si disputerà Bologna-Roma e Thiago Motta, tecnico dei felsinei, ha dimostrato in conferenza stampa l'ambizione del club rossoblu

Bologna-Roma, partita in programma domani, alle ore 18:00, allo stadio 'Renato Dall'Ara', è diventato - cammin facendo in questo campionato - uno scontro diretto per il quarto posto. Ovvero, per (ad oggi, almeno ...) l'ultimo piazzamento utile per qualificarsi in Champions League. Thiago Motta, allenatore del Bologna che i 'rumors' di mercato accostano al Milan per l'anno venturo, ha parlato - in conferenza stampa a Casteldebole - delle ambizioni che deve avere il club e che devono coltivare i tifosi rossoblu. Il video con le sue parole