Bologna-Milan, un tifoso filma la situazione fuori dallo stadio e… | VIDEO

Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi, ma un tifoso ha documentato la situazione all'esterno dello stadio Dall'Ara a poche ore dalla sfida in questo video e, come si può vedere, la viabilità non è affatto compromessa. La situazione appare tranquilla. Giocare la partita a porte chiuse sarebbe stato totalmente fattibile