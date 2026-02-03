È finita Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i rossoblù di Vincenzo Italiano.