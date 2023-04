Bologna-Milan, i rossoneri lasciano lo Stadio ‘Dall’Ara’ | VIDEO PM

Dopo aver pareggiato 1-1 contro il Bologna con diversi episodi dubbi, il Milan ha lasciato da poco lo Stadio Renato Dall'Ara

Al Dall'Ara è terminato 1-1 l'incontro tra Bologna e Milan grazie alle reti di Nicola Sansone e Tommaso Pobega. E' stata una partita che il Milan avrebbe meritato di vincere per quanto visto sul campo, ma i rossoneri hanno ottenuto appena un punto complicando ulteriormente la corsa Champions. Inoltre al Diavolo non sono stati assegnati due rigori netti. Da pochi minuti, la squadra ha lasciato lo stadio come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi.