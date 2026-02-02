PIANETAMILAN i nostri video Bologna-Milan, rossoneri in partenza: assenti Pulisic e Saelemaekers | PM
02:53
Bologna-Milan, i rossoneri in partenza da 'Rho Fiera' verso la città emiliana per la partita di domani. Assenti Pulisic e Saelemaekers
Bologna-Milan, partita importante quella di domani per il Diavolo che deve rispondere alle dirette concorrenti che hanno vinto. Squadra in partenza verso la città emiliana da 'Rho Fiera'. Come documentato dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi assenti Pulisic e Saelemaekers, oltre al lungodegente Gimenez. Ecco il video.