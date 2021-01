Bologna-Milan, Mihajlovic: “Mai bocciato Mandzukic, ma…” / Video

Domani si giocherà Bologna-Milan e i rossoneri recuperano, tra gli altri, anche Mario Mandzukic. Il croato ha risolto il problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare il derby di coppa e domani partirà probabilmente dalla panchina. Era stato accostato anche proprio alla formazione rossoblù, ma Mihajlovic disse che ci avrebbe messo troppo a entrare in condizione. Ora, però, svela che in realtà il motivo delle sue frasi era un altro, bensì lo stipendio di Mandzukic, troppo alto per il Bologna. Lo ha specificato l’allenatore, ex rossonero, in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

