VIDEO MILAN – È all’Herta Berlino da gennaio, ma anche nei primi mesi del 2020 la crisi di gol di Krzysztof Piatek non si è risolta. Il Pistolero polacco sta vivendo una stagione difficile, dopo quella più che positiva dello scorso anno. Al Milan non si è riconfermato e l’ultimo gol messo a segno è stato quello su calcio di rigore contro il Bologna in questa video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓