BOLOGNA-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

Dopo il derby di coppa, subito di nuovo testa al campionato. Sabato pomeriggio, alle 15:00, si gioca Bologna-Milan allo Stadio Dall’Ara. Sarà la 20^ giornata di Serie A, la prima quindi del girone di ritorno. Il Milan ci arriva da primo in classifica e, dunque, campione d’inverno. Stefano Pioli studia già la probabile formazione e rispetto al match infrasettimanale i rossoneri recupero Gianluigi Donnarumma in porta; torna Davide Calabria in difesa e dovrebbe rivedersi Sandro Tonali. Infortunato, invece, Simon Kjaer. Dal primo minuto finalmente Ante Rebic. Nella video news la probabile formazione del Milan in vista di sabato.

