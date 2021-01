BOLOGNA-MILAN: la presentazione del match al Dall’Ara / News

Non c’è tempo per piangersi addosso. La sconfitta di ieri brucia ancora in casa rossonera, ma bisogna subito voltare pagina e rituffarsi sul campionato. Sabato pomeriggio, alle 15:00, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, 20^ giornata di Serie A e prima del girone di ritorno, che i rossoneri di Stefano Pioli iniziano da primi in classifica e, dunque, campioni d’inverno per la prima volta dopo 10 anni. L’ultima era stata nel 2010/11 e in quella circostanza a fine stagione fu Scudetto. Nella video news la presentazione del match del Milan, che deve difendersi dalle inseguitrici.

