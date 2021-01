BOLOGNA-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

Domani si torna in campo per Bologna-Milan, 20^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ci arrivano da primi in classifica e, dunque, campioni d’inverno. All’andata è finita 2-0 per il Milan, con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese che domani cerca il gol numero 500 in carriera con i club. Oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero che ha affrontato tantissimi temi. Nella video news un riassunto delle parole dell’allenatore del Milan in conferenza stampa, con tutte le frasi più importanti.

